Вашингтон, 14 апреля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Извинения принёс наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду госсекретарь США Энтони Блинкен за недостаточную со стороны США реакцию на атаки хуситов, с целью заручиться поддержкой данного региона по ситуации на Украине. Об этом 13 апреля сообщает издание Axios.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Отмечается, что в ходе встречи Блинкена с наследным принцем Абу-Даби в марте в Марокко госсекретарь США признал, что Вашингтон слишком долго не реагировал на атаку хуситов, в результате которой погибли шесть человек, и попросил прощения за это.

В ряде СМИ появлялась информация, что страны Персидского залива полагают, что США должны были более решительно отреагировать на ракетные удары повстанцев-хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран, по их странам. Вашингтон же считает, что страны региона недостаточно внятно выразили свою позицию по ситуации на Украине и осуждение Москвы с их стороны должно быть, по мнению США, более убедительным.

Принося извинения наследному принцу Абу-Даби, США делают попытку заручиться поддержкой стран Персидского залива по ситуации на Украине.

Уточняется, что представитель госдепартамента США не стал раскрывать подробности изданию, но и не опроверг информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах госсекретаря США Блинкена и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.