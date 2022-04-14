Тирана, 14 апреля 2022, 01:45 — REGNUM Президент Албании Илир Мета 13 апреля прокомментировал мировую классификацию качества высшего образования, согласно которой в Албании дают самое худшее образование регионе Западные Балканы.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик назвал такую оценку тяжелым ударом по системе высшего образования и угрожающим сигналом для всего общества.
По словам Меты, правительство должно немедленно предпринять реальные реформы в сфере образования и повысить стандарты образования до конкурентоспособного уровня.
Президент отметил важность деполитизации образовательной системы, которая должна повысить доверие молодежи к университетам. Политик выразил убежденность в том, что, уделяя большее внимания образованию, правительство сможет затормозить массовый выезд молодежи из страны.
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