Тирана, 14 апреля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Президент Албании Илир Мета 13 апреля прокомментировал мировую классификацию качества высшего образования, согласно которой в Албании дают самое худшее образование регионе Западные Балканы.

NEC Corporation of America Образование

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик назвал такую оценку тяжелым ударом по системе высшего образования и угрожающим сигналом для всего общества.

По словам Меты, правительство должно немедленно предпринять реальные реформы в сфере образования и повысить стандарты образования до конкурентоспособного уровня.

Президент отметил важность деполитизации образовательной системы, которая должна повысить доверие молодежи к университетам. Политик выразил убежденность в том, что, уделяя больше внимания образованию, правительство сможет затормозить массовый выезд молодежи из страны.