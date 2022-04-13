Приштина, Сербия, 14 апреля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Правительство Косово 13 апреля впервые за 11 лет одобрило законопроект о росте МРОТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, минимальный размер оплаты труда после налоговых вычетов должен составлять 250 евро, до — 264.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, от законопроекта выиграют около 30 тысяч работников. Заработная плата размером 250 евро будет освобождена от налогов. Ранее роста МРОТ требовал союз независимых профсоюзов Косово и представители бизнеса.

Требования участились на фоне инфляции последних месяцев. Только в марте цены выросли на 10%.

Первое чтение законопроекта должно состояться в течение 2-4 месяцев после внесения в парламент.

В настоящий момент размер МРОТ в Косово составляет 130 евро для трудящихся в возрасте до 35 лет и 170 евро для лиц старше 35 лет.