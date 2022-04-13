Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Украинское руководство уведомлено о том, что американская администрация одобрила новую военную помощь ВСУ на сумму $800 млн, сообщили 13 апреля в пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

Украинскую сторону в лице президента Владимира Зеленского обрадовал лично американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора.

Он заявил по окончании переговоров, что уведомил Зеленского, «что моя администрация санкционировала дополнительно $800 млн в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности».

Уточняется, что ВСУ получат от американских партнёров «артиллерийские системы, артиллерийский снаряды и бронетранспортёры». Байден также упомянул о передаче ВСУ «дополнительных вертолётов».

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