Рим, 13 апреля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Прививочная кампания от коронавируса в Италии помогла сохранить 150 тысяч жизней, с такой оценкой выступили 13 апреля в национальном Высшем институте здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Без вакцинации число заразившихся было бы больше на восемь миллионов, полагают эксперты.

По официальным данным, с момента начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились чуть менее 15,5 миллиона человек, более 160 тысяч носителей вируса скончались.