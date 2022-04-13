Вашингтон, 13 апреля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты окажут Украине военную помощь поставками боевой техники и вооружения, сообщает 13 апреля пресс-служба Пентагона.

U.S. Army БТР М-113 южновьетнамской армии

Уточняется, что в новый пакет помощи на сумму $800 млн будут включены 200 бронетранспортеров М113, 11 вертолётов Ми-17, 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 500 ракет для ПТРК Javelin, а также 10 мобильных радаров контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара ПВО малой и средней дальности AN/TPQ-64, 100 бронеавтомобилей.

Кроме того, украинские нацисты должны получить костюмы химической, биологической и радиоактивной защиты, бронежилеты и различные мины.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, министр обороны США Ллойд Остин «настроен направить вооружения и технику как можно быстрее».

Стоит отметить, что «новинками» этого списка являются 155-мм гаубицы, вертолеты Ми-17, оставшиеся от афганской армии, а также БТР М113, выпуск которых начался в 1960 году.