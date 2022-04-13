Лион, Франция, 13 апреля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Завтра, 14 апреля, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» французский футбольный клуб «Лион» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

Матч обслужит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи – Беким Зогай и Йонас Эрни.

Первый матч, состоявшийся 7 апреля в Лондоне на «Олимпийском стадионе», завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились 25-летний английский нападающий Джаррод Боуэн (52’) и 25-летний французский опорный полузащитник Танги Ндомбеле (66’).

В параллельных встречах между собой сыграют «Аталанта» и «Ред Булл Лейпциг», «Глазго Рейнджерс» и «Брага», «Барселона» и «Айнтрахт».