Рим, 13 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Ведущее информагентство Италии Ansa 13 апреля в заголовках новостей представило Виктора Медведчука как «русского олигарха».

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Другие представленные в СМИ Италии варианты «титула» — «пророссийский олигарх» (La Repubblica, Corriere della Sera), «марионетка Путина» (Il Messaggero).

Ни одно ведущее издание Италии о политической деятельности Медведчука и его статусе народного депутата в заголовках своих публикаций не упомянуло.

Власти Украины 12 апреля заявили о намерении обменять задержанного ими Медведчука на пленных.