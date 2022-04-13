Москва, , 22:43 — REGNUM Не стоит жалеть Виктора Медведчука, а уж тем более обменивать его на пленных солдат ВСУ. Об этом 13 апреля ИА REGNUM заявил член Совета при Президенте России по международным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

«Не стоит воспринимать Виктора Медведчука как жертву. Он знал, на что шел. Он обещал создать на Украине пророссийское движение, получал на это миллиарды долларов из России, которые исчезли, и при этом никакого мощного движения так им и не было создано», — заявил эксперт.

По словам политолога, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, который сейчас сбежал в Израиль и выступил против России, печально известны освобождением двух украинских националистов из радикальной националистической организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM), предтечи «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM).

Националисты Николай Карпюк и Станислав Клых были задержаны в России в 2014 году за участие в незаконных вооруженных формированиях и войне против ВС России в 1994—1995 гг. Оба были приговорены российским судом к длительным срокам заключения — Карпюк к 22,5 годам, Клых — к 20 годам за убийства российских солдат, напомнил Безпалько.

«В августе 2019 года Медведчук и Рабинович посетили Карпюка в Лефортово, «привезли ему сало и хлеб с родины» — какая трогательная забота об убийцах российских солдат! После этого был организован обмен и выдача Карпюка, Клыха, Надежды Савченко и Олега Сенцова на Украину. Вопрос в чем — что за этот обмен получили в России от украинской стороны. Сейчас этот идеолог и создатель УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM) принимает непосредственное участие в боевых действиях против России», — отметил эксперт.

Политолог не исключает, что Виктора Медведчука могут также предлагать для обмена на иностранных офицеров и разведчиков из США, Канады, Швеции, Британии, Израиля, Франции и Германии, которые попали в руки российских спецслужб в Мариуполе.

Напомним, что 12 апреля Служба безопасности Украины распространила фотографию Виктора Медведчука в наручниках. Президент Украины также выложил в интернет видеообращение, в котором предложил обменять лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на пленных солдат ВСУ.