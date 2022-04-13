Мадрид, 13 апреля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Стартовые составы команд:

«Атлетико» (расстановка 3-5-2): Ян Облак – Стефан Савич, Фелипе Монтейро, Рейнилду Мандава – Маркос Льоренте, Коке, Жоффрей Кондогбья, Тома Лемар, Ренан Лоди – Антуан Гризманн, Жоау Феликс.

«Манчестер Сити» (расстановка 4-3-3): Эдерсон Мораеш – Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу – Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне – Рияд Марез, Филип Фоден, Бернарду Силва.

Первый матч, проходивший 5 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад», завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне после передачи Филипа Фодена. Примечательно, что «матрасники» не смогли нанести ни единого удара по воротам «горожан».