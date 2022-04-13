Луганск, 13 апреля, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Восстановление полного энергетически-промышленного контура позволит создать 15 тыс. новых рабочих мест, сообщил 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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Об этом он заявил, находясь на территории Луганской ТЭС, разминирование которой завершают российские сапёры.

«Прокат, стальная продукция и ферросплавы Алчевского и Стахановского заводов снова будут производиться после запуска Луганской ТЭС. Прибыль от реализации этой продукции в дальнейшем будет использоваться для восстановления и развития экономики региона», — рассказал Леонид Пасечник.

Напомним, критически важная для ЛНР Луганская ТЭС была блокирована нацистской Украиной в 2017 году.