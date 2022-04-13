Москва, 13 апреля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Пункты управления, склады боеприпасов и районы сосредоточения боевой техники укронацистов были целями оперативно-тактической авиации ВС РФ, сообщил вечером 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов сосредоточения украинской боевой техники», — рассказал Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники», — напомнил официальный представитель Минобороны России.