Слобозия, , 20:34 — REGNUM В ходе операции Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе Слобозия (уезд Яломица на юго-востоке Румынии) изъята крупная партия наркотических веществ. Об этом 13 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По данным правоохранителей, в ходе акции задержаны двое местных жителей. Задержанные граждане уже признали свою вину. Точное количество обнаруженных указанных средств не уточняется.

Ранее МВД Румынии объявило о проведении масштабной акции по выявлению каналов производства и распространения наркотиков по всей стране. Только с начала текущего месяца на территории государства было осуществлено более 50 специальных рейдов.

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