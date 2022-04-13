Вашингтон, 13 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. На год продлил режим чрезвычайного положения в США президент этой страны Джо Байден, сообщается 13 апреля в распространённом Белым домом заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Чрезвычайное положение продлевается с формулировкой «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельностью правительства РФ».

Напомним, чрезвычайное положение в США было введено на год 15 апреля прошлого года. Москва, если верить Вашингтону, виновата в том, что якобы помешала минувшим президентским выборам в США.

Также Россия якобы замешана в хакерских атаках и в «использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства». Упоминались и «притеснения диссидентов и журналистов» в России.

Кроме того, Россия обвиняется Штатами и в «подрыве безопасности в странах и регионах», угрожающем нацбезопасности США. Также Москву Вашингтон обвиняет отступлении от норм международного права, «включая уважение территориальной целостности государств».