Москва, 13 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Попытки украинских диверсий на территории РФ повлекут за собой ответные действия такого характера, от которых пока российская армия воздерживается, сообщил вечером 13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

Он пояснил, что такими ответными мерами могут стать удары по центрам управления в Киеве.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации.

Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — подчеркнул Конашенков.