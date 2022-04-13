Болгария усилит контроль над границами с Турцией и Грецией
София, 13 апреля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. МВД Болгарии объявило о намерении усилить контроль над основными участками границы этого государства с Турцией и Грецией. Об этом 13 апреля сообщает БТВ.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
Как заявил в ходе выступления в болгарском Народном собрании (парламенте) глава внутреннего ведомства страны Бойко Рашков, новые меры призваны остановить возросший поток нелегальных иммигрантов.
«Я не хочу обвинять Анкару и Афины, однако уровень работы их пограничников оставляет желать лучшего».
Предполагается, что в ближайшее время в указанные регионы будут откомандированы дополнительные подразделения пограничной полиции и других структур, входящих в МВД. Общая численность соответствующих отрядов держится в секрете.