Москва, , 19:34 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 8 апреля ускорилась до 17,49% в годовом выражении с 16,70% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период со 2 по 8 апреля замедлился до 0,66% с 0,99% неделей ранее, а за период с начала года цены вросли на 10,83%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе на фоне укрепления рубля продолжилось замедление темпов роста цен на непродовольственные товары (+0,51% после +0,9% неделей ранее), при этом цены на бензин снижаются уже пятую неделю подряд.

Рост цен на продовольственные товары также замедлился (+0,9% после +1,22% неделей ранее) из-за снижения цен на плодоовощную продукцию.

В секторе туристических и регулируемых услуг, напротив, отмечено ускорение роста цен (+0,56% после роста на +0,09%).

В годовом выражении по состоянию на 8 апреля цены на продовольственные товары выросли на 19,1%, непродовольственные товары — на 20,9%, услуги (туристические и регулируемые) — на 9,92%, сообщает Минэкономразвития.

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