Москва, , 19:22 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 1 по 8 апреля снизилась на четыре копейки и составила 50,79 рубля, снижение цены наблюдается уже пятую неделю подряд. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот же период снизилась в среднем на семь копеек и достигла 54,62 рубля за литр.

По состоянию на 8 апреля средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,44 рубля, марки Аи-95 — 51,46 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,17 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 36 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подешевел в Оренбургской области – на 1,1%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%.

Рост цен зафиксирован в Томской области – на 0,6%, Адыгее, Камчатском крае и Ленинградской области – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.