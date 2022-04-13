Бишкек, , 19:13 — REGNUM Депутат Айбек Осмонов на заседании парламента Киргизии сегодня, 13 апреля, выступил с требованием выкупить за $1 (79,6 рубля) компанию «Кыргызгаз» у российской корпорации «Газпром».

Популизм

Киргизский парламентарий утверждает, что «Газпром» якобы не выполняет свои обязательства перед республикой.

«Мы продали «Кыргызгаз» за один доллар. «Газпром» обещал, но всё ещё не провёл газовые трубы по всей стране. Многие сёла за десять лет не газифицировали. И стоимость газа выше, чем в соседних странах. Нужно вернуть деньги «Газпрому» и забрать нашу газовую компанию», — заявил он.

При этом депутат не упомянул о том, что приобретая в 2014 году «Кыргызгаз», российская компания «Газпром» выплатила Узбекистану и Казахстану около $40 млн (3 млрд 185 млн рублей), которые Киргизия задолжала за ранее поставленный природный газ. Также, политик неверно описал обязательства Газпрома — компания не брала на себя обязательства газифицировать всю Киргизию.

ИА REGNUM напоминает, что за 2014–2020 годы корпорация «Газпром» инвестировала в расширение и модернизацию газовой инфраструктуры Киргизии более 28 млрд сомов (свыше 28 млрд рублей), создала в республике более пяти тысяч новых рабочих мест и заплатила в бюджет свыше 600 млн сомов (более 600 млн рублей) налогов.

Отметим также, что «Газпром» пообещал до 2030 года увеличить уровень газификации Киргизии с 20% до 62% и обеспечить доступ к природному газу еще около 400 населенных пунктов.

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