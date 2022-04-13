Москва, , 19:01 — REGNUM Третий Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» проходит В Калуге с 12 по 16 апреля. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Уже традиционно главной площадкой станет Государственный музей истории космонавтики. В его планетарии пройдут показы программы полнокупольного кино, в кинозале, конференц-зале и образовательном центре – демонстрация конкурсных фильмов, ретроспективы, творческие встречи с кинематографистами, космонавтами, популяризаторами науки.

В рамках фестивальной программы 13 апреля состоится показ легендарного научно-фантастического фильма «Солярис» в сопровождении «живого» органа. Он приурочен к 50-летию картины и 90-летию Андрея Тарковского. Ее представит исполнительница главной роли Наталья Бондарчук.

Кроме того, творческие встречи со зрителями проведут летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий, телеведущий, актер, сценарист Леонид Якубович, синхронный переводчик Дмитрий Петров. Одиннадцатикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева расскажет, как была придумана уникальная программа «Парад планет», с которой наши спортсменки синхронного плавания победили на Олимпиаде в 2020 году.

Президентский фонд культурных инициатив также поддерживает другие проекты, связанные с космической тематикой.

Например, 11 апреля в Саратове и Оренбурге стартовал VI Международный фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин. doc». Команда фестиваля подготовила насыщенную программу, которая параллельно проходит в двух городах.

В рамках фестиваля проходит Международный конкурс студенческих короткометражных фильмов «Первый!», в этом году на него поступило 628 заявок из 86 стран мира, отобрано для участия — 28 работ из 15 стран, в национальной программе из 30, заявленных на конкурс, в финал вышли 10. Итоги будут подведены 14 апреля.

Кроме традиционных лекционно-дискуссионной, кинопрограммы и выставок современного искусства на тему космоса, наряду с междисциплинарным круглым столом, где представители науки и культуры обсудят перспективы научно-популярного кино, будет организованна научно-практическая стратегическая сессия «Космос как культурный код территории. Новые горизонты туристической индустрии».

«Кинокупол» — сибирский фестиваль полнокупольного кино, который пройдет в Новосибирске 15–16 сентября.

В течение трех дней на площадке Новосибирского планетария будет осуществляться показ полнокупольных фильмов, проходить конкурс лекторов разных планетариев, а также представление иммерсивных спектаклей – одна из современных форм интерактивного театра.

Кроме того, в рамках проекта «Земля глазами Юрия Гагарина» создадут фильмы на основе космических снимков. Они покажут, как выглядит Земля с Международной космической станции. С помощью технологий виртуальной реальности зрители смогут максимально реалистично увидеть движение планеты, а также подробно рассмотреть, как на поверхности отображаются природные явления.

В фильме имитируют вращение Земли, траекторию полета космического корабля и облачность. По информации авторов проекта, движение планеты и эффекты визуализируют максимально реалистично, как будто у космонавта в руках была камера. В фильме покажут восход и заход солнца, вид на ночную Землю и города. С помощью средств виртуальной реальности авторы смогут показать дополнительные спецэффекты, такие как блики на земной поверхности, молнии, урагы, вулканы, полярное сияние. Завершить создание фильмов планируют к апрелю следующего года.

В Саратовской области планируется подготовка и проведение Первого регионального астрономического фестиваля для молодежи «Звезда Гагарина» на месте приземления Юрия Гагарина (Энгельский район, близ села Смеловка).

В рамках фестиваля планируется проведение астрономического мастер-класса на открытом воздухе с использованием телескопов, КВИЗа на знание истории освоения космоса «Путь первых». Будут работать тематические площадки, фотозоны по космической тематике, музыкальный космический Dj-сет. Лучшие участники фестиваля примут участие в экскурсии на место приземления второго космонавта Германа Титова (Краснокутский район Саратовской области).

На протяжении работы всего фестиваля каждые 10,8 минут (условное значение времени пребывания в космосе Юрия Гагарина) на одной из площадок будет проводиться розыгрыш «Surprize BOX», в котором будут находиться тематическая атрибутика.

Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко проводит «Фестиваль неба» — конкурс новых идей и проектов для планетариев. В конкурсе принимают участие театры, ансамбли, цирки, музеи, а также художники, представители стрит-арта, музыканты и, конечно, коллективы планетариев.

Сейчас проходит второй этап конкурса, на котором жюри определит трёх финалистов. Победители получат право и возможность реализовать свой проект на базе Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко с максимальной информационной поддержкой. Описание проектов, прошедших второй этап, будет размещено в электронном каталоге идей и проектов для планетариев, который будет создаваться по мере развития событий «Фестиваля Неба» и распространяться по всей России. Проекты-победители примут участие в финальном событии «Фестиваля Неба», которое состоится осенью.