Лондон, , 18:52 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, руководство лондонского «Арсенала» в ближайшее время предложит 20-летнему нападающему сборной Бразилии Габриэлу Мартинелли новый контракт.

ФК «Арсенал»

По информации источника, руководство «канониров» довольно выступлением игрока и намерено сохранить бразильца на долгие годы. Текущее соглашение Мартинелли с «Арсеналом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Габриэл Мартинелли принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил одну желтую и одну красную карточки.

Мартинелли перешел в «Арсенал» 2 июля 2019 года из бразильского клуба «Итуано» за 7,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.