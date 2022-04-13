Бухарест, 13 апреля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Палата депутатов парламента Румынии большинством голосов одобрила законопроект о повышении минимальной заработной платы в сфере сельского хозяйства. Об этом 13 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле с молодой пшеницей

Согласно официальной информации, с 1 января 2023 года соответствующая сумма составит три тысячи леев ($660) без вычета налогов.

«Это позволит укрепить действующие сельхозпредприятия страны и стимулировать их сотрудников», – говорится в итоговом парламентском заявлении.

Ранее указанный законопроект получил принципиальное одобрение сената (верхней палаты) высшего законодательного органа Румынии.