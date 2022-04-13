Москва, 13 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Предсказать, какой уровень инфляции будет в России по итогам 2022 года на данный момент невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

geralt Рост инфляции

Эксперт признал, что прогноз главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, согласно которому рост цен в годовом выражении в России может достичь 20%, кажется рациональным и оправданным. Однако на деле показатель инфляции может быть как выше, так и ниже этой отметки.

«Раньше июня мы настоящую инфляцию не увидим. Даже те торговцы, которые повышают цены сейчас, они делают это из своих соображений. Но объективных данных насколько подорожают товары нет. еЕли удастся достаточно быстро скорректировать цепочки поставок, то годовая инфляция может составить и 15%. Но если третьи страны не будут идти нам на встречу инфляция может составить и 40%. Но это предельно негативный прогноз и такие, как правило, не реализуются – это скорее экстремальный сценарий», — сказал Кудрин.