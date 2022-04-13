Москва, 13 апреля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Названа дата премьеры документальной картины «Мы – Спартак». Об этом пишет портал Film. ru 13 апреля.

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Так, лента станет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion 22 апреля 2022 года. К слову, сам релиз фильма приурочен к 100-летию московского футбольного клуба.

Напомним, что «Мы – Спартак» расскажет об одной из наиболее популярных российских футбольных команд и её фанатах. Примечательно, что режиссёром фильма выступил Юрий Чичков, также являющийся рядовым болельщиком «Спартака».