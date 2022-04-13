Москва, , 18:29 — REGNUM Главным фактором, который влияет на рост цен в России заключается в разрыве логистических цепочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

Инфляция © ИА REGNUM

По мнению эксперта, старые маршруты поставок разрушены. При этом новые ещё не созданы. Это неизбежно ведет к ускорению инфляции.

«Основной фактор, который будет влиять на инфляцию – это сбой в цепочках поставок. Привычным способом поставлять товары не получится и нужно будет искать альтернативные каналы. Это требует времени, средств и большой организационной работы. Сейчас невозможно спрогнозировать сколько это займет времени», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист: будет расти число антироссийских санкций, но не их эффективность