В МИД России сообщили, что переговоры с Украиной проводятся онлайн
Москва, 13 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате, сообщила 13 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Мария Захарова
«Продолжаются российско-украинские переговоры об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате».
Российский дипломат уточнила, что участники переговоров обсуждают тему «нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины». Кроме того, ведётся разговор о денацификации и демилитаризации Украины.
По словам Захаровой, на переговорах также обсуждается вопрос восстановления статуса русского языка на Украине, «признание территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР».