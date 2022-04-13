Дубай, ОАЭ, 13 апреля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Российский певец Егор Крид (Егор Булаткин) поделился информацией о своём психическом состоянии во время отдыха в Дубае (ОАЭ). Об этом пишет издание StarHit 13 апреля.

Виталий Багров Егор Крид

«Две недели не было панических атак! Это мой рекорд за последнее время. Но вчера словил очень неприятную за ужином, и сегодня состояние предпаническое какое-то из-за недосыпа, а еще потому, что обгорел», — заявил певец. Также Крид признался, что на его состояние негативно влияет климат в ОАЭ, поэтому в ближайшее время он планирует вернуться в Россию.

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно о том, что Егор Крид покинул территорию России. Позднее певец заявил о том, что стал резидентом ОАЭ.