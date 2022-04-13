Председатель сената Румынии посетит Киев с рабочим визитом
Бухарест, 13 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Председатель сената (верхней палаты парламента) Румынии Флорин Кыцу посетит Киев с рабочим визитом, 13 апреля передает бухарестский телеканал Digi24.
(сс) Мстислав Чернов
Нищая на фоне фресок Софийского собора. Киев, Украина
Соответствующее приглашение Кыцу прислал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Детали указанного приглашения не уточняются.
Согласно предварительной информации, представители румынской делегации обсудят перспективы украинско-российских переговоров, а также пути предоставления Бухарестом Киеву нового пакета гуманитарной помощи.
Напомним, ранее Кыцу заявил, что Румыния готова стать гарантом широкой интеграции украинского государства в структуры ЕС.