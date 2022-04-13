Париж, 13 апреля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила за оказание военной помощи нацистскому режиму Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Об этом она заявила 13 апреля на пресс-конференции по вопросам внешней политики.

«Да — оружию, да — защитному снаряжению, да - разведданным», — сказала Ле Пен о французской военной помощи Киеву.

Напомним, по итогам первого тура выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов назначен на 24 апреля.