Гавайи, США, 13 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Супружеская пара, обвинившая несколько недель назад Эзру Миллера в проникновении в их жилище, теперь решила отозвать иск. Об этом 13 апреля пишет издание Independent.

Скриншот YouTube Эзра Миллер

При этом не уточняется, что именно послужило поводом для подобного решения супругов. Теперь актёр обвиняется лишь в недавнем хулиганстве на Гавайях (США).

Напомним, что в конце марта 2022 года Эзра Миллер был задержан полицией на Гавайях за неадекватное поведение в одном из местных баров. Позднее актёр был выпущен на свободу под залог, однако вскоре вновь нарушил закон, ворвавшись в чужое жилище.