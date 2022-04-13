Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена передумала предоставлять Украине вертолеты Ми-17, хотя днем ранее уведомила Конгресс о таких планах, сообщает 13 апреля Reuters.

Вертолет Ми-17 Steve001

Вертолеты планировалось отправить как часть нового пакета помощи Украине, общая сумма которого оценивается в $750 млн.

Пока неизвестно, какое точно оружие и военную технику американская сторона передаст Киеву. Окончательного решения по этому вопросу Пентагон еще не принял.

Напомним, что Ми-17 — это советский вертолет середины 1970-х годов, который ранее использовался афганскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон также изучает возможность отправки Киеву военных внедорожников Humvee.