Вашингтон, 13 апреля 2022, 17:33 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена передумала предоставлять Украине вертолеты Ми-17, хотя днем ранее уведомила Конгресс о таких планах, сообщает 13 апреля Reuters.
Вертолеты планировалось отправить как часть нового пакета помощи Украине, общая сумма которого оценивается в $750 млн.
Пока неизвестно, какое точно оружие и военную технику американская сторона передаст Киеву. Окончательного решения по этому вопросу Пентагон еще не принял.
Напомним, что Ми-17 — это советский вертолет середины 1970-х годов, который ранее использовался афганскими силами.
Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон также изучает возможность отправки Киеву военных внедорожников Humvee.