Экономист рассказал, чем в итоге обернется отключение РФ от SWIFT
Москва, 13 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Отключение от международной системы платежей SWIFT подталкивает РФ к использованию юаня и китайской расчётно-платежной клиринговой системы CIPS, созданной Народным банком Китая в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«В феврале 2022 года дневной объем финансовых транзакций в системе CIPS составил около 62 млрд долларов, — сказал Ильинский. — Интенсивная перестройка цепочек поставок в направлении Азии и переход международных расчетов от доллара США к расчётам в рублях и юанях в результате торговых и финансовых санкций коллективного Запада будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между Россией и Китаем».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, темпы роста китайского экспорта в РФ более чем в два раза превышают темпы роста китайского экспорта в целом.