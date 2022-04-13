Москва, 13 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Отключение от международной системы платежей SWIFT подталкивает РФ к использованию юаня и китайской расчётно-платежной клиринговой системы CIPS, созданной Народным банком Китая в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«В феврале 2022 года дневной объем финансовых транзакций в системе CIPS составил около 62 млрд долларов, — сказал Ильинский. — Интенсивная перестройка цепочек поставок в направлении Азии и переход международных расчетов от доллара США к расчётам в рублях и юанях в результате торговых и финансовых санкций коллективного Запада будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между Россией и Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, темпы роста китайского экспорта в РФ более чем в два раза превышают темпы роста китайского экспорта в целом.