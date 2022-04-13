Москва, 13 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Задержанного на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука не обменять на украинских военнопленных, ведь он не гражданин России, кроме того, он не имеет отношения к проводимой на украинской территории специальной военной операции, сообщил 13 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Отметив, что Киев с необычайным энтузиазмом заговорил об идее обмена Медведчука, Песков напомнил: «Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем».

Он добавил, что в Москва не располагает информацией, есть ли в планах самого Медведчука «какое-то участие России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации». Он назвал политику украинской власти в отношении Медведчука «яркой иллюстраций того», что представляет собой киевский режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчука накануне, 12 апреля, задержала СБУ. После этого украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять лидера оппозиционной фракции на попавших в плен представителей ВСУ.