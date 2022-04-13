Москва, 13 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Оценка американского руководства ситуации на Украине, согласно которой якобы Россия устроила геноцид на украинской территории, — это извращение ситуации, сообщил 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Дмитрий Песков «Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более – мы уже говорили – тем более, это вряд ли приемлемо для президента Соединённых Штатов Америки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о якобы происходящем на Украине в отношении местного населения геноциде со стороны российской армии и российского руководства сделал президент США Джо Байден.