Берлин, 13 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Планов посетить Украину в ближайшее время у канцлера Германии Олафа Шольца нет, передаёт 13 апреля RBB.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

По словам главы германского правительства, его несколько сбил с толку отказ украинских властей от визита в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Олаф Шольц «Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять».

Что касается планов Берлина вооружать Украину, они остаются в силе, однако Германия не намерена «действовать иначе, нежели другие страны» ЕС.

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