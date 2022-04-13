Лондон, 13 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл заявил, что отказался от инъекционной косметологии. Об этом 13 апреля пишет E! News.

Скриншот видео на YouTube Саймон Коуэлл

По словам Коуэлла, причиной отказа от «уколов красоты» стала реакция его восьмилетнего сына на филлеры — ребёнок был «в истерике» после того, как заметил изменившееся лицо отца после процедур. «Был момент, когда я, возможно, зашел слишком далеко. На днях я увидела свою фотографию «до» и сначала не узнала на ней себя», — признался продюсер.

Ранее Саймон Коуэлл сообщил, что собирается уйти на пенсию. Продюсер хочет больше времени проводить со своей семьёй.