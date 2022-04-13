София, 13 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о начале эвакуации экипажа болгарского сухогруза «Царевна», заблокированного в порту города Мариуполь. Об этом 13 апреля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, на данный момент судно покинули 12 моряков. В ближайшее время они прибудут в Донецк, откуда отправятся на родину. Еще три человека, включая капитана, добровольно остались на борту.

Напомним, «Царевна» прибыла в Мариуполь 22 февраля нынешнего года. Из-за обострения ситуации в регионе сухогруз оказался не в состоянии покинуть порт.