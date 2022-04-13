Белгород, 13 апреля 2022, 15:38 — REGNUM О введении якобы нового, «красного» уровня опасности, начали сообщать провокаторы жителям Белгородской области, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Пользователи социальных сетей делятся историями о звонках от «сотрудников МЧС» — якобы через несколько дней в регионе введут новый уровень, жителям нужно запастись продуктами и медикаментами на три дня, и ожидать эвакуации. В некоторых случаях абонентов просят просто оставаться дома.
Звонки поступают с номеров, зарегистрированных не на территории РФ. Массовые «предупреждающие» рассылки жители получают практически каждый день.
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