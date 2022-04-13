Белгород, 13 апреля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. О введении якобы нового, «красного» уровня опасности, начали сообщать провокаторы жителям Белгородской области, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Лжец, лжец». Реж. Джон Шедьяк. 1997. США Ложь

Пользователи социальных сетей делятся историями о звонках от «сотрудников МЧС» — якобы через несколько дней в регионе введут новый уровень, жителям нужно запастись продуктами и медикаментами на три дня, и ожидать эвакуации. В некоторых случаях абонентов просят просто оставаться дома.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Её цель – посеять панику среди населения», — опровергли очередную ложь в региональном управлении МЧС.

Звонки поступают с номеров, зарегистрированных не на территории РФ. Массовые «предупреждающие» рассылки жители получают практически каждый день.