Скопье, , 15:50 — REGNUM В Северной Македонии арестован 28-летний гражданин Северной Македонии, обвиняемый в убийстве хорватского гандболиста Дениса Тота. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные МВД Северной Македонии 13 апреля.

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 40.мвд.рф

По последним данным, сейчас обвиняемый отбывает предварительное заключение в Шутке. Ранее были задержаны двое других обвиняемых.

Денис Тот был убит 7 апреля. В полиции и в минздраве страны сообщили, что на теле Тота нет следов физического насилия, однако 11 апреля опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что спортсмена избили неизвестные, повалив на бетонное покрытие во дворе ночного клуба.

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