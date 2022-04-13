Скопье, 13 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Северной Македонии арестован 28-летний гражданин Северной Македонии, обвиняемый в убийстве хорватского гандболиста Дениса Тота. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные МВД Северной Македонии 13 апреля.

40.мвд.рф Оперативники задержали подозреваемого в убийстве

По последним данным, сейчас обвиняемый отбывает предварительное заключение в Шутке. Ранее были задержаны двое других обвиняемых.

Денис Тот был убит 7 апреля. В полиции и в минздраве страны сообщили, что на теле Тота нет следов физического насилия, однако 11 апреля опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что спортсмена избили неизвестные, повалив на бетонное покрытие во дворе ночного клуба.