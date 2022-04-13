Манила, 13 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Спасатели на Филиппинах продолжают поиски пострадавших после обрушившегося на страну тропического шторма «Меги», сообщает Le Figaro.

Brocken Inaglory Шторм

В результате шторма на Филиппинах погибли по меньшей мере 67 человек.

Поиски возобновились 13 апреля с использованием строительной техники. По словам местных властей, улучшение погодных условий позволило спасателям добраться до наиболее пострадавших районов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Филиппинах число подтверждённых жертв тропического шторма «Агатон» («Меги») достигло 58 человек.