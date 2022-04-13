Москва, , 15:06 — REGNUM Следственный комитет России зафиксировал показания 96-летней Анны Лесюк. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК.

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Жительница Донбасса выживала последние восемь лет под канонадами орудий, месяцами находилась в подвале. В 2014 году в результате бомбёжки погиб её единственный сын.

«Жители Донбасса, столкнувшиеся с необходимостью выживать последние 8 лет на родной земле под канонадами орудий и взрывами снарядов, делятся своими воспоминаниями. Все, что они рассказывают, тщательно фиксируют следователи подразделений СК России», — рассказали в Следственном комитете.

Уточняется, что показания станут частью доказательной базы по уголовным делам о преступлениях, совершённых в отношении мирного населения Донбасса.