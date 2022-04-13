София, 13 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В результате спецоперации полиции в селе Сапарево Кюстендилской области на юго-западе Болгарии пресечена деятельность одного из крупнейших в регионе предприятий по изготовлению наркотических средств. Об этом 13 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, правоохранители обнаружили десятки теплиц, в которых произрастали запрещенные к употреблению растения. Указанные теплицы были оснащены по последнему слову техники и оборудованы современными системами полива, освещения и даже ионизации воздуха.

Как предполагают следователи, соответствующее предприятие имело полный производственный цикл. Организаторы незаконного бизнеса не только расфасовывали готовую к употреблению «продукцию», но и сбывали ее по всей Болгарии.

Об арестах, проведенных в ходе операции, не сообщается. Ведется расследование.