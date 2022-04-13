Москва, 13 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Призовые деньги за два последних сезона отказалась выплачивать российским спортсменам Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF). Об этом 13 апреля сообщила скелетонистка Елена Никитина.

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«Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон. В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты», — цитирует Никитину ТАСС.

По её словам, в IBSF сказали, что российские спортсмены не получают деньги, потому что бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты.

Отмечается, что IBSF ждёт возврата призовых от Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истёк в декабре 2020 года.

При этом президент IBSF Иво Ферриани ранее обещал выплатить призовые, но потом в федерации заявили, что никакие деньги нам по окончании сезона выплачены не будут из-за введённых против России санкций.

Никитина является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в Сочи. В сезоне 2021/22 она заняла третье место в общем зачёте Кубка мира. Такой же результат она показала в 2020 году, а в 2019-и ранее она была первой.