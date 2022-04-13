Донецк, 13 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:30 из города Авдеевка украинские боевики открыли огонь по Ясиноватой. Из артиллерийского орудия калибром 122 мм выпущено пять снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики обстреляли посёлок Александровка.