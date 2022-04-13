Лондон, 13 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Обновленную версию антироссийского санкционного списка властей Великобритании, в который внесено еще 206 физических лиц из России, ЛНР и ДНР, обнародовал 13 апреля британский МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В новый список вошли президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и Виктор Медведчук, возглавляющий украинскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Кроме того, в список добавлены: владелец холдинга РБК Григорий Березкин, гендиректор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, глава Ozon Александр Шульгин, основатель компании «Альянс» Зия Бажаев, супруга главы МИД РФ Сергея Лаврова и многие другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества ударил по Евросоюзу и США, инфляция там зашкаливает.