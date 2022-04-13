Москва, 13 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Так называемые внерегиональные государства и объединения следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике, всем в этом регионе хватит работы. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 апреля на совещании по развитию арктических регионов.

Д. Менников Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Он подчеркнул, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнерами в рамках действующих и будущих арктических программ и проектов. В российской Арктике предусмотрены различные преференци и для отечественного, и для зарубежного бизнеса.

«Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы», — заявил Путин.

Россия будет предлагать совместную работу всем, кто также заинтересован в устойчивом развитии уникального арктического региона, добавил он.

Читайте также: Путин: РФ не рассматривает Арктику в качестве поля геополитических интриг