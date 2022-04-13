Кемерово, , 10:59 — REGNUM В Новокузнецке 30-летнего мужчину оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Местный житель провёл одиночный пикет, в ходе которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации, — уточнили в полиции. — Данное правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции, а в отношении мужчины составлен протокол».

Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.